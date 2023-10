San Baylon - Roma

via di Ripetta, 232

San Baylon è il ristorante di Palazzo Ripetta, hotel 5 stelle tra Piazza del Popolo e Piazza di Spagna. L'hotel, ospitato all'interno di un ex-convento del '600, è uno scrigno di arte, storia e architettura. Il ristorante è un tempio del gusto, dove si distingue lo chef executive Marco Ciccotelli. In questo locale elegante e di atmosfera, con sofà in velluto, tavolini di manifattura italiana e marmi, lo chef Ciccotelli propone un percorso ispirato alla cucina tradizionale italiana senza rinunciare alla ricerca. Si segnala la pasticceria a vista e la Carta dei dolci, oltre allo zabaione che in versione dolce e salata è un tributo a San Pasquale Baylon da cui il ristorante trae il nome. Oltre al ristorante,che dispone di tavoli interni ed esterni, vi è la possibilità di gustare la proposta più leggera e fresca di “Piazzetta Ripetta” nel verdeggiante chiostro interno dell’hotel. L’offerta gastronomica è completata dal suggestivo rooftop “Etere”, appena inaugurato, e dal Baylon Cocktail Bar.

(Cristina Latessa)

