San Domenico - Imola (BO)

Il Ristorante San Domenico di Imola, in attività dal 1970 (prima Stella Michelin assegnata nel 1975 e la seconda nel 1977), nasce nei locali della casa paterna di Gianluigi Morini, con l’obbiettivo di tramandare i sapori della tradizione. Grazie allo chef Valentino Marcattilii, formato dallo chef degli Agnelli Nino Bergese, il San Domenico fu il primo ristorante in Italia in grado di elevare il concetto emiliano-romagnolo di “trattoria” verso un'esperienza sensoriale a tutto tondo. Oggi, il ristorante San Domenico - due stelle Michelin - è un punto di riferimento peri gourmet più raffinati, grazie alla costante ricerca dello chef Max Mascia e del suo staff. E piatti come, per fare solo un esempio, l'uovo in raviolo “San Domenico”, sono diventati dei riferimenti, oltre a sintetizzare l'eredità storica e lo sguardo al futuro che caratterizza il locale. La cantina è una delle più belle d’Italia e offre una raffinatissima e sterminata collezione tra bottiglie di annate preziose e distillati di pregio.

