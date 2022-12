San Leonardo, Doc Trento Brut Blanc de Blanc Marchesi Guerrieri Gonzaga Riserva Privata 2015

Nel panorama enoico del Trentino la Tenuta San Leonardo dei Guerrieri Gonzaga occupa una speciale posizione per la sua produzione di alto livello, soprattutto rossista. Nasce qui infatti uno dei migliori tagli bordolesi all’italiana, costantemente nell’eccellenza assoluta di questa tipologia. Ma nell’azienda con sede ad Avio, 40 ettari a vigneto in biologico per una produzione complessiva di 270.000 bottiglie, si è dapprima intrapreso anche un percorso bianchista e - nel recente passato - si è passati alla realizzazione di un Metodo Classico, ciliegina sulla torta per una realtà costantemente impegnata a realizzare vini raffinati. Si tratta di uno Chardonnay in purezza, che sosta sui suoi lieviti per almeno 36 mesi. La speciale versione Riserva Privata 2015, oggetto del nostro assaggio, possiede bagaglio aromatico dai tratti floreali e leggermente fruttati, con tocchi di pan-brioche e lampi affumicati. In bocca, il sorso è pieno, fragrante, continuo e dalla carbonica fine. Lo sviluppo è ben profilato e sapido e il vino si congeda ampio e persistente, con richiami agrumati e toni gessosi a contrasto.

(fp)

