San Leonardo, Doc Trento Brut Blanc de Blancs Marchesi Guerrieri Gonzaga Cuvée Pietra 2020

Nel panorama enoico del Trentino la Tenuta San Leonardo occupa una speciale posizione per la sua produzione di alto livello, soprattutto rossista. Ma nell’azienda con sede ad Avio, si è dapprima intrapreso un percorso bianchista e poi uno nell’universo dei Metodo Classico, a cui dedica 7 ettari di vigneto: ciliegina sulla torta per questa realtà costantemente impegnata a realizzare vini raffinati. Il Blanc de Blancs Cuvée Pietra 2020 profuma di fiori di gardenia, agrumi e pepe bianco affiancati da toni più intesi che rimandano alla frutta esotica, alle erbe aromatiche e alla pasticceria. Il sorso è cremoso e fragrante, dagli accenti sapidi e dai toni fruttati, terminando in un lunghissimo finale balsamico.

