San Salvatore, Paestum Igp Fiano Pian di Stio 2021

Il Pian di Stio 2021, Fiano in purezza affinato in acciaio per 6 mesi, alla vista appare di un bel giallo carico brillante, con qualche riflesso dorato. Al naso si susseguono rimandi al fiore di tiglio, alla camomilla, ai fiori di acacia ed eucalipto, con tocchi leggermente agrumati a rifinitura. In bocca, il sorso è scorrevole, fresco e sapido, dallo sviluppo continuo e dal finale croccante ancora su ritorni di agrumi e fiori. L’azienda agricola San Salvatore, che si trova nel Parco Nazionale del Cilento, tra Capaccio, Stio e Giungano, è un vero e proprio “giacimento” di grandi materie prime, dall’olio alla mozzarella di Bufala, dai frutti, ed evidentemente, al vino, che, successivamente, vanno ad alimentare, ma non solo, l’articolato progetto dell’imprenditore Giuseppe Pagano proprietario di alcune significative strutture per l’ospitalità a due passi da Paestum, l’“Esplanade”, il “Savoy Beach Hotel”, il ristorante “Tre Olivi” e il ristorante-bottega “La Dispensa 1988”. Oggi, il ramo enologico dell’impresa, avviata nel 1988, conta su 42 ettari a vigneto, coltivati in biologico, per una produzione di 500.000 bottiglie e rappresenta una delle punte di diamante della Campania enoica, attingendo dal grande patrimonio ampelografico regionale per le sue etichette - dall'Aglianico al Greco, dalla Falanghina al Fiano - che sono dotate di buona costanza qualitativa ed impeccabile esecuzione.

