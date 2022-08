Sandro de Bruno, Doc Soave Colli Scaligeri 2020

L'azienda Sandro De Bruno, fondata nel 2002, è nota soprattutto per i Durello che produce dai vigneti sul Monte Calvarina, cru che si divide fra la denominazione del Durello, appunto, e del Soave. Colpisce però questo Soave Colli Scaligeri 2020, per la sua vivace spigolosità: ottenuto da uve raccolte in leggera surmaturazione con bassa resa per ettaro, sosta in acciaio per 18 mesi su fecce fini, con battonage settimanali per i primi 6 mesi di affinamento. Ne risulta un vino molto agrumato e dolce di vaniglia, fiori di acacia e pera succosa, dal sorso fresco e minerale, accennatamente morbido e lievemente speziato nel finale. La Garganega dei 3 Soave (più un Recioto), che producono Sandro Tasoniero e Marina Ferraretto, proviene da vigne coltivate su suoli vulcanici a 300 metri s.l.m., fra le colline di Roncà e Montecchia di Crosara. Gli ettari coltivati in totale sono 23 e, grazie proprio al Monte Calvarina, godono di un'ottima esposizione solare, buona ventilazione e un'importante escursione termica, anche se mitigata dai cambiamenti climatici. Oltre alla Garganega e alla Durella, coltivano anche Pinot Nero e Grigio, Cabernet Sauvignon e Sauvignon Blanc.

(ns)

