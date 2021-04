Sandrone, Docg Barolo Le Vigne 2017

Luciano Sandrone è senz’altro uno dei personaggi di spicco nell’universo barolista. Nel 1979, è stato tra i primi ad introdurre la barrique, inaugurando uno stile decisamente innovativo per quegli anni. I suoi vini sono stati tra i protagonisti del mondo delle aste e, soprattutto, hanno costituito un baluardo di eccellenza per fattura impeccabile. Oggi, l’azienda conta su 27 ettari per 110.000 bottiglie complessive e continua a sfornare etichette di spessore. Il Barolo Le Vigne 2017, ottenuto dalle uve di Novello, Serralunga, Castiglione Falletto e Barolo, possiede un profilo olfattivo che incrocia frutti rossi, china, tabacco e pepe, ad anticipare una progressione gustativa fitta e dinamica.

