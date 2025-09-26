Santa Margherita brinda ancora con l’Inter: partnership rinnovata e limited edition in arrivo

Che il legame tra vino e calcio sia di quelli indissolubili, ormai, non è più una novità. Le partnership tra le cantine ed i club di Serie A, e non solo, finiscono sovente nelle maglie da gara e nei box hospitality degli stadi, celebrando successi, ma anche siglando partnership con la maglia che unisce tutti, quella della Nazionale, come è successo per 958 Santero, oppure, caso inedito, prendendo ispirazione addirittura dalla tradizione vinicola per il design della divisa, come ha fatto la Juventus, ma anche promuovendo un evento in arrivo, come dimostra la collaborazione tra Hellas Verona e Veronafiere. E ci sono partnership consolidate come quella tra Santa Margherita, tra i “big” dell’enologia italiana del Gruppo Herita Marzotto Wine Estates, che, nel territorio nazionale, somma quasi 800 ettari di vigneti nei territori più importanti dell’enologia italiana, dal Veneto Orientale a Conegliano-Valdobbiadene, dal Trentino-Alto Adige al Lugana, dalla Franciacorta al Chianti Classico, dalla Maremma alla Sardegna, con i brand, accanto alla griffe veneta, Torresella, Kettmeir, Ca’ del Bosco, Cà Maiol, Lamole di Lamole, Vistarenni, Sassoregale e Cantina Mesa (ma con proprietà anche in Usa, con Roco Winery in Oregon), e oltre 25 milioni di bottiglie vendute nel 2024 in oltre 90 Paesi del mondo, e l’Inter, club di calcio tra i più prestigiosi al mondo, fondato nel 1908 e protagonista di una storia gloriosa riconosciuta a livello mondiale. Il brand vinicolo, infatti, continuerà ad accompagnare i nerazzurri nel ruolo di Official Wine Supplier, proseguendo un percorso iniziato nel 2019 e consolidato stagione dopo stagione. Un’unione fondata sulla comunanza di intenzioni, obiettivi e valori, sostenuta da radici italiane e da un prestigio cosmopolita.

Dalle sale hospitality di San Siro alle case dei “Brothers and Sisters of the World”, passando per i led a bordocampo e i corner dedicati, Santa Margherita è diventata parte integrante dell’esperienza nerazzurra, celebrandone i successi. Una sinergia che ha fatto nascere prodotti ad hoc e ben noti ai tifosi interisti: dalla magnum creata per celebrare lo scudetto nel 2021 alla capsule collection “I m Brave”, “I m Future”, “I m Legend” lanciata nel 2022; dalla limited edition con etichetta luminescente avvolta dal celebre biscione del 2023 alla special edition dedicata al conseguimento della seconda stella nel 2024. Bottiglie celebrative da collezione, capaci di raccontare una storia fatta di orgoglio e spirito di appartenenza, che custodiscono al loro interno l’iconico Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Brut Santa Margherita, prodotto con le migliori uve di Valdobbiadene e ambasciatore del gusto e della “way of life” del Belpaese nel mondo.

Con il rinnovo ufficiale della partnership si apre un nuovo capitolo della collaborazione tra i due brand: all’orizzonte si affaccia, infatti, un’inedita special edition firmata Santa Margherita, pensata per rendere omaggio alla storia, ai colori e alla vocazione vincente dell’Inter.

