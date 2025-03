Santa Sofia, Docg Amarone della Valpolicella Classico Gioè 60° Anniversario 2016

Sono 24 gli ettari che Santa Sofia coltiva a vite nella Valpolicella Classica: si trovano sul colle Monte Gradella, fra Fumane e Marano, toccano i 325 metri di altezza e sono esposti a Sud-Est. Proprio la parte più alta ha sempre dato uve particolarmente buone: in totale 3 ettari dedicati al Gioè, nato nel 1964 perché Giancarlo Begnoni voleva produrre "un vino di qualità realmente superiore, che abbinasse ad una stoffa poderosa i profumi più eleganti e morbidezza del gusto". Questa etichetta non esce tutti gli anni e da allora è stata prodotta solo 19 volte. Questa versione - la 2016 - è uscita lo scorso anno, nel 2024, e festeggia quini il 60° anniversario dalla sua nascita. Fine e netto nei profumi di ciliegia e vaniglia, con tonalità mentolate e floreali di camelia e rosa, ha un sorso fresco e persistente, dalla trama sapida e dall’astringenza agrumata che ben si accompagnano ai tannini pepati, e che chiude su note che ricordano la terra e di fiori appassiti. Oltre ai 24 ettari su Monte Gradella, Santa Sofia vanta anche 15 ettari di vigna in Valpantena a Briago e altri 6 ettari a Pozzolengo, nella denominazione del Lugana. Un totale di 48 ettari che producono circa 750.000 bottiglie l’anno distribuite su poco meno di una ventina di etichette. Per lo più rossi della tradizione veronese, che rendono onore ai due secoli di legame col vino dell’azienda agricola Santa Sofia, rilevata da Giancarlo Begnoni nel 1967.

(ns)

Copyright © 2000/2025