Santi, Docg Amarone della Valpolicella Carlo Santi 1843 2016

Promettono opulenza, i profumi dall’Amarone Carlo Santi 1843, con le note di amarena sotto spirito, balsami boschivi, cacao, accenni di spezie dolci e di fiori appassiti. Ma ad un attesa paziente, affiorano la vivacità del ribes rosso e della lavanda, che uniti poi alle note di rovo e di tè e ad una piccante sapidità in bocca, rendono il sorso agile e teso, sempre maturo e profondo, ma dalla scorrevolezza piacevole. Questa etichetta è una new entry in casa Santi e ne celebra (con successo) l’anno di fondazione, avvenuta 180 anni fa ad Illasi. Oggi fa parte del Gruppo Italiano Vini, conta su 65 ettari di vigna distribuiti in varie zone della denominazione, fra cui anche l’emergente Valpantena.

(ns)

