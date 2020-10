Sapori di Norcia, Lenticchia di Castelluccio di Norcia Igp

La Cooperativa della Lenticchia di Castelluccio di Norcia riunisce gli agricoltori impegnati nella coltivazione del prodotto che caratterizza l'altopiano di Castelluccio: la lenticchia. Unica per le sue dimensioni decisamente ridotte e per il suo inconfondibile sapore, la lenticchia di Castelluccio nasce ad un'altitudine di 1500 metri sul livello del mare, nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, a cavallo tra Umbria e Marche. Nel 1997 è arrivata anche l’Indicazione Geografica Protetta, da un lato a garantirne la provenienza e dall’altro a sottolinearne la specificità. Considerate un tempo la carne dei poveri, le lenticchie di Castelluccio di Norcia costituiscono un alimento a basso contenuto di grassi e di sodio. Ottima fonte di fibre, diventano ideali per piatti sani ed equilibrati. Il loro sapore si accompagna alla facilità di cottura: un mix che le rende senz’altro adatte per piatti dal carattere originale, rustico, intenso ed appetitoso.

