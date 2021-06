Sartarelli, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Tralivio 2011

Avviata verso la metà degli anni Sessanta con la vendita delle uve allevate, l’azienda Sartarelli prende il via nel 1972 come marchio capace di presentare al mercato le proprie bottiglie. Oggi la cantina è condotta da Patrizio Chiacchiarini e dalla moglie Donatella Sartarelli. I 55 ettari di vigna, da cui si ricavano 300.000 bottiglie complessive, si trovano nel Comune di Poggio San Marcello, a 350 metri sul livello del mare. Le contrade su cui insistono sono: Coste del Molino, Tralivio e Balciana. Veri e propri Cru che finiscono in etichette distinte. Lo stile della cantina di Coste del Molino incarna un certo classicismo che vede il Verdicchio portato alla sua massima maturazione (e in qualche caso, come nel Balciana, anche in sovra-maturazione), mentre vinificazioni ed affinamenti sono compiuti solo in acciaio. E i vini, partendo da una ricchezza strutturale non indifferente, si segnalano fra quelli più in grado di affrontare l’invecchiamento. Come nel caso del Tralivio 2011, oggetto del nostro assaggio. Un bianco che aromaticamente ha sensazioni di pietra focaia e mandorla matura ed in bocca è pieno, sapido e avvolgente.

