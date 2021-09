Sartori, Doc Soave Classico Sella 2020

Maturato in percentuale variabile in acciaio, cemento e legno piccolo, il Soave Sella 2020 possiede profumi delicati di frutti bianchi, con qualche rimando erbaceo e leggermente speziato. In bocca, lo sviluppo è tendenzialmente sapido, con sorso succoso e finale dalla piacevole nota ammandorlata. Sartori, che affonda la propria storia negli anni Sessanta del secolo scorso, è una delle realtà produttive più importanti del Veneto enoico e non solo, dai numeri non certo confidenziali: sono 16 i milioni di bottiglie prodotte, ottenute dai vigneti di proprietà (120 ettari distribuiti tra Valpolicella e Soave) e dal lavoro di viticoltori selezionati, che forniscono le uve.

Copyright © 2000/2021