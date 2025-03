Sartori, Docg Amarone della Valpolicella Classico Corte Brà Riserva 2017

Con il 2017 l’Amarone della Valpolicella Corte Brà festeggia 25 anni dalla prima vendemmia. Una versione dalla freschezza erbacea e balsamica, arricchita dalla dolcezza di ciliegia in confettura e dalle tonalità speziate di pepe nero, con un tocco scuro di goudron, che si distendono lungo un sorso sapido e polposo, ben bilanciato fra calore e aderenza e persistente negli aromi finali di camelia e violetta, di ciliegia e susina. Un vino materico ma elegante, che proviene dal brolo (vigna in cortile) della villa Settecentesca a Negrar, dove ha sede Sartori di Verona. Qui, a Corte Brà, alla fine degli anni Ottanta è iniziato uno studio agronomico per produrre un vino d’ eccellenza, che ora fa parte della linea Heritage, insieme al Ripasso Regolo, il Bianco Marani e il Metodo Classico Extra Brut Cuvée1898. Questi quattro vini rappresentano un’opportunità preziosa che Sartori ottiene grazie al Gruppo Collis a cui appartiene: l’elevata estensione dei vigneti del gruppo, permette infatti a Sartori di Verona di contare su una miriade di piccoli appezzamenti vocati, sparsi sulle colline che attorniano Verona. Ecco quindi il Corte Brà - cru dell’azienda, il Regolo - Ripasso dai migliori vigneti della Valpolicella Classico dedicato ad una figura chiave dell’azienda, il Marani - Garganega della zona del Soave dedicata alla moglie di Ragolo Sartori, e infine la Cuvée1898 che celebra la fondazione dell’azienda e i Monti Lessini.

(ns)

