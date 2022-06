Sartori, Dop Valpolicella Classico Superiore Ripasso Regolo 2019

È ovviamente dolce, il Regolo 2019, come ci si aspetta da un Ripasso, tipologia tradizionale della Valpolicella, che consiste nel far “ripassare” il vino secco dell’annata in corso sulle vinacce esauste dell’Amarone, verso il mese di febbraio. Ma la dolcezza di questa etichetta di Sartori è rifinita da accenni di spezie fresche (dal pepe, al coriandolo, liquirizia compresa) e note agrumate, arancia tarocco su tutte. La stessa gentilezza olfattiva si riscontra in bocca: morbido e dolce, ha tannino quanto basta a fermare il sorso e lasciare che ci si accorga della sua sapidità e della sua speziatura agrumata, la stessa percepita al naso. Il vino è dedicato a Regolo Sartori, seconda generazione di una cantina fondata nel 1898 dal padre Pietro per produrre vini di Negrar per la propria trattoria: Regolo diede slancio all’attività vitivinicola e scelse come simbolo dell’azienda la statua del condottiero Cangrande della Scala (custodita nei Musei Civici di Verona e oggi conservata manutentivamente grazie ai finanziamenti dalla stessa famiglia Sartori). Nel 1952 l’azienda è passata in mano a Pier Umberto e Franco Sartori, che tramite l’entrata in CDA della Cantina Sociale di Colognola ai Colli, hanno aumentato esponenzialmente la capacità produttiva (e non solo) aziendale. Oggi sono Andrea e Luca, quarta generazione, a gestire i 25 ettari di proprietà e gli 80 ettari dei conferitori della Casa Vinicola Sartori.

