SassodiSole, Docg Brunello di Montalcino Sasso di Luna 2019

La famiglia Terzuoli è legata alla coltivazione dell’uva da 4 generazione, ma la prima bottiglia è uscita nel 2001, dopo una scissione aziendale legata a questioni ereditarie fra 4 fratelli. A Bruno Terzuoli va SassodiSole, che oggi la gestisce con il figlio Roberto che ha dato nuovo impulso all’azienda. La cantina si trova nella parte orientale del territorio di Montalcino, a pochi passi dal paese di Torrenieri, immerso nelle colline della Val d’Orcia. Nello stesso areale posseggono 100 ettari di terreno, gestiti in biologico: la maggior parte dei campi è seminativo e lì si trovano sparpagliati 2 ettari di olivi (cultivar Frantoio) e 12 ettari di vigna, tutti piantati a Sangiovese Grosso intorno ai 300 metri di altezza e tutti vinificati in modo tradizionale con botti da 50 ettolitri, per un totale annuo medio di 65.000 bottiglie. Le etichette prodotte sono poche e rientrano nelle due denominazioni che sottendono l’area: Montalcino e Orcia (ma c’è anche uno charmat). Il vino di punta è ovviamente il Brunello (in versione Riserva, Annata e Selezione), ma l’azienda si è fatta notare anche per i suoi ottimi Orcia Doc. Il Brunello Sasso di Luna è la selezione dalle vigne più giovani, piantate recentemente da Roberto. La versione 2019 è davvero vivace: arancia sanguinella, vaniglia, liquirizia e cardamomo, anticipano un sorso saporito di note fruttate, agrumate ed ematiche; l’aderenza è succosa e chiude balsamica.

(ns)

