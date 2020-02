È uno degli chef più geniali della sua generazione, visionario e sopra le righe, innovativo e mediatico: Davide Scabin, patron del Combal.Zero di Rivoli, ha aperto “Scabeat” al Mercato Centrale di Roma, con un format “popolare”, nel senso più alto del termine, e quindi accessibile. Il nome ammicca alla beat generation, ed in menu, sulla direttrice Piemonte-Lazio, propone piatti come gli Agnolotti del plin al sugo d’arrosto, il Risotto alla Cavour, il Bollito al musetto di Fassona, ma anche il Falso saltinbocca, lo Scamone d’agnello brodettato e le Uova affogate con la “Polenta Sconcia”. L'idea è quella di portare un po’ di Piemonte a Roma, ma allo stesso tempo riuscire a interpretare bene la cucina romana, mettersi alla prova, reinventando piatti e sperimentando nuove ricette. Una cucina contemporanea, al passo con i tempi, che punta anche sulle colazioni per quei manager e imprenditori che scelgono proprio il mattino per incontrarsi al Mercato Centrale e chiudere affari prima di salire sul treno successivo.

