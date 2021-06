Scarpa, Docg Barbera d’Asti Superiore La Bogliona 2015

È la Barbera «figlia» di Mario Pesce, grande interprete di questo vitigno. Prese le redini di Scarpa negli Anni 50 e nel 1960 ecco la prima annata de La Bogliona. Contarono i viaggi all’estero, contò l’amicizia fraterna con Giacomo Bologna. Nasce nella zona più vocata intorno a Nizza Monferrato, a Castel Rocchero. Sin dall’inizio viene affinata in legno almeno 30 mesi solo in botti grandi. È ora in commercio il 2015 e, in cantina, sono sempre disponibili le ultime dieci annate. Oggi, per le fermentazioni, si usano solo i lievi autoctoni di quella vigna. Il risultato è un vino di grande longevità. Come avrebbe detto l’oste Tullio Mussa, «la Barbera si abbina bene con tutto».

