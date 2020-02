Secondo Marco, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2012

Quella degli Speri è una storia non inedita nel mondo del vino. Marco, figlio di Benedetto, a un certo punto decide di lasciare l’azienda di famiglia per costruire un percorso tutto suo. Ecco Secondo Marco, appunto. Nei suoi 15 ettari a vigneto da cui si ottengono mediamente 75.000 bottiglie, la pergola veronese è tornata la forma d’allevamento fondamentale ed in cantina il recupero della tradizione è stato altrettanto significativo. L’Amarone Classico 2012, figlio di un’annata non proprio lineare, riesce ad esprimersi in modo convincente con aromi di frutta matura e cenni speziati e balsamici. In bocca, il sorso è ampio e possente con tannini serrati e finale denso.

