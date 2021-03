Secondo Marco, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2013

Gli Speri è un nome e una storia non secondaria in Valpolicella. Marco, figlio di Benedetto, una dozzina di anni fa lascia l’azienda di famiglia per costruire un percorso tutto suo. Siamo a Fumane ed ecco Secondo Marco. Nei suoi 15 ettari a vigneto da cui si ottengono in media 75.000 bottiglie, la pergola veronese è tornata la forma d’allevamento predominante e in cantina il tempo è diventato l’assoluto protagonista, con i vini aziendali a maturare a lungo. L’Amarone Classico 2013 riesce ad esprimersi in modo assai convincente con aromi di frutta matura, rimandi di sottobosco e cenni speziati e balsamici. In bocca, il sorso è succoso e possente con tannini serrati e finale denso.

