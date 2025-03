Secondo Marco, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2016

L’Amarone Classico 2016 si presenta di colore rosso rubino intenso dai riflessi tendenzialmente granati. Al naso gli aromi rimandano ai frutti rossi maturi, al sottobosco, alle erbe aromatiche e alla liquirizia. Pieno ed avvolgente al palato il sorso, che si allunga bene spinto dall’acidità e da una trama tannica vivace, terminando in un finale polposo e tendenzialmente fragrante e ancora fruttato. Nel 2008 Marco Speri decideva di avviare il suo progetto enologico personale a Fumane ed oggi l’estensione dei vigneti è di 19 ettari in biologico, da cui si ottengono complessivamente 85.000 bottiglie, fatte uscire sul mercato dopo un periodo di appropriata maturazione in cantina.

