Secondo Marco, Docg Amarone della Valpolicella Classico Fumetto Riserva 2008

Nel 2008 Marco Speri decideva, grazie al supporto del padre Benedetto, di avviare il suo progetto personale a Fumane, nel cuore della Valpolicella Classica. Oltre ad un’azienda che si è fatta conoscere e che conta su 15 ettari a vigneto per una produzione di 75.000, oggi a ricordare quell’inizio c’è anche un vino: il primo vino di Marco Speri, ovvero un esperimento enologico durato 13 anni (estremo in tutto, basti pensare che si tratta di un vino maturato per 7 anni in legno grande e per altri 3 in bottiglia). Il nome scelto, nasce dall’assonanza tra “Fumetto” e “Fumane” e in etichetta ci sono davvero molti rimandi fumettistici: dalla stilizzazione del volto del padre Benedetto all’elezione di Barack Obama Presidente degli Usa; dal lancio dell’iPhone in 22 paesi nel mondo ai giochi olimpici di Pechino; dal ritrovamento dell’acqua su Marte al fallimento della Lehman Brothers, fino alla liberazione della giornalista Ingrid Betancourt. Sole 3000 le bottiglie prodotte, numerate, confezionate in un packaging ad hoc, per un vino che ringrazia e ricorda il papà Benedetto e che da fuori è tutto modernità, mentre dentro è tutto tradizione. Il vino, infatti, sfoggia tratti aromatici di frutti rossi sotto spirito incalzati da accenti più freschi di erbe aromatiche e spezie. Il sorso, invece, trova subito, accanto all’apporto inevitabile dell’alcol, anche una leggiadria e una dinamica davvero esuberante.

