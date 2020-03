Sella & Mosca, Doc Alghero Torbato Spumante Brut 2017

I meriti per la Sardegna enoica di Sella & Mosca sono ormai conclamati e, se possibile, ancora più consolidati dal lavoro dell’attuale proprietà, Gruppo Terra Moretti, che su questa realtà ha puntato non poco. Ma l’azienda con sede ad Alghero ha anche quello di aver sempre creduto nelle potenzialità di un vitigno isolano a bacca bianca: il Torbato. Coltivato esclusivamente in Sardegna, nella zona di Alghero, ha storia antica e sicuramente di origine spagnola (noto come Vitis iberica o Trubat Iberica o come Uva Catalana o Turbat). Attualmente, è presente solo in Portogallo e nella regione francese della Côtes du Roussillon, dove viene chiamato Malvoisie de Roussillon. Ad eccezione di queste poche enclave, non esistono nel mondo altre zone in cui il Torbato dia risultati significativi. In Sardegna il Torbato viene coltivato quasi totalmente da Sella & Mosca su una superficie di oltre 100 ettari che si trovano tutti nella Nurra, nella parte nord-occidentale dell’isola. Sella & Mosca è riuscita a garantire la sopravvivenza in Italia di questo vitigno e a declinarlo magistralmente in purezza, sia in versione ferma sia spumantizzata. La versione Brut 2017 trova nell’equilibrio tra l’indomita sapidità e la morbidezza i propri tratti gustativi fondamentali, che rendono il sorso agile e fragrante, concedendo anche profumi puliti e intensi con una presenza fruttata nitida e ben leggibile.

