“Sempre più eventi per attirare il pubblico nei territori del vino”: parla Luciano Ferraro

Il vicedirettore e firma enoica del “Corriere della Sera”, con il primo quotidiano d’Italia sempre più impegnato sugli eventi a tema enoico. Come la consolidata partnership con il “Festival del TrentoDoc” (20-22 settembre, a Trento), e quella al debutto con il “Barbera d’Asti Wine Festival” (6-15 settembre, in Monferrato, ad Asti). “Gli spazi sulla carta stampata si riducono, come per tutto il resto, ma l’interesse del pubblico per il vino cresce. La comunicazione va ripensata. Come del resto la produzione ed il mercato del vino, alle prese con il clima, il salutismo ed il cambiamento dei consumi”.

Copyright © 2000/2024