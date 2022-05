SENSO by Alfio Ghezzi all'Hotel EALA - Limone sul Garda (BS)

Nell’Hotel Cinque Stelle EALA di Limone sul Garda la cucina raffinata e complessa, è quella espressa dal ristorante gourmet SENSO. Ad animarlo c’è Alfio Ghezzi che porta con sé l’esperienza di chef pluristellato e la sua filosofia basata sull’utilizzo di materie prime italiane, il più possibile locali, rigorosamente stagionali e prodotte dalla filiera diretta con cui ha tessuto un rapporto di fiducia e continua ricerca della qualità. SENSO by Alfio Ghezzi offre un’esperienza di fine dining: un menu degustazione di sette portate che segue le stagioni con piatti realizzati con particolare attenzione alle tecniche di cottura, agli abbinamenti di ingredienti, pensati per non appesantire, dove è la semplicità il segreto per esaltare ogni sapore e rendere il piatto vero protagonista. Una cucina in cui lo chef Alfio Ghezzi ha voluto introdurre anche contaminazioni giapponesi legate alle origini e alle competenze del Resident Chef Akio Fujita, da anni al suo fianco e con il quale condivide una forte sinergia.

