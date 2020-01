Senso e Bistrot di Alfio Ghezzi

Il Mart, museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, chiama e Alfio Ghezzi risponde. Fresco di esperienza a due stelle Michelin alla Locanda Margon di Ravina di Trento, lo chef trentino di Tione ha intrapreso l’ambiziosa avventura di portare in un luogo sacrale della cultura italiana l’alta gastronomia. I suoi “Alfio Ghezzi Bistrot” e il ristorante “Senso” sono le due facce della medaglia in cui i visitatori del museo, o clienti appassionati, possono godere le intuizioni culinarie di Alfio. Il bistrot è alcova per un pasto non impegnativo e il Senso ha un’impostazione che punta la bussola verso il cielo, speriamo un giorno stellato. Il territorio viene prima di tutto nel menù di Ghezzi che dalle montagne trentine si porta le materie prime. I piatti, spogli da lavorazioni entranti, esprimono il sapore illibato degli ingredienti. Curiosità: il pane si fa portata principale nel menù degustazione. Se cucinare è un’arte, Alfio Ghezzi è nel posto giusto.

