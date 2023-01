Serafica, Spumante Brut Rosé Mirantur 2020

“Mirantur” Bianco, spumante da uve Catarratto, prodotto in 3.386 bottiglie e “Mirantur” Rosè spumante da uve Nerello Cappuccio anch’esso prodotto in 3.386 bottiglie, sono le due nuove etichette etnee dell’azienda Serafica, entrambe ottenute con Metodo Charmat. Lo spumante da Nerello Cappuccio 2020 alla vista appare di un bel color rosa brillante, di tenue intensità. I suoi profumi sono delicati e rimandano al melograno, al pompelmo e alla rosa, con qualche cenno di grafite. In bocca, il sorso è continuo, fresco e di buon ritmo, di immediata piacevolezza e dal finale ben modulato. Serafica Terra di Olio e Vino coltiva i suoi vigneti sul versante Sud dell’Etna, non lontano da Nicolosi, e porta con sé una storia originale. La famiglia Serafica è stata infatti protagonista di una specie di “emigrazione al contrario”, rientrando, nei primi anni Cinquanta del secolo scorso, dall’America in Sicilia con il progetto di dedicarsi alla campagna. Nel 1976, Nino Serafica realizza il frantoio aziendale e nel 2000, Andrea Serafica impianta nuovi vigneti (14 ettari) e uliveti (allevati a Nocellara etnea nei territori di Nicolosi, Ragalna e Santa Maria di Licodia), tutti coltivati a biologico. L’anno di svolta è il 2018 quando Nino Serafica e Giuseppe Borzì costruiscono l’attuale brand, che va a rinfoltire lo scenario vitivinicolo etneo, sempre più immagine dell’ultima versione del successo enoico siciliano.

