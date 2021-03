Serego Alighieri, Docg Amarone della Valpolicella Classico Vaio Armaron 2013

Dante Alighieri visse a Verona alcuni anni del suo esilio. Suo figlio Pietro decise di rimanervi acquistando nel 1353 i terreni di Casal dei Ronchi a Gargagnago, in Valpolicella Classica. Casa e terreni, dopo venti generazioni, sono di proprietà dei Serego Alighieri, discendenti diretti del Sommo Poeta. Dal XV secolo producono vini e contribuiscono alla storia di questo areale. L’Amarone Vaio Armaron 2013, che comprende nel suo classico uvaggio anche la Molinara, clone Serego Alighieri, possiede aromi di frutta rossa sotto spirito, confettura di prugne e cacao, ad anticipare una bocca sontuosa, dai tannini ben risolti e dal finale lungo con ritorni fruttati e speziati. Oggi gli ettari vitati della tenuta di Sant’Ambrogio sono 45 per una produzione di 800.000 bottiglie distribuite da Masi (che contribuisce agli Amarone di alto profilo con il Mazzano e il Costasera, quest'ultimo interpretazione piena e succosa nella Riserva 2015). La collaborazione comprende anche la Toscana, nell’areale del Montecucco, con i Poderi del “Bello Ovile”, come Dante chiamò nella Divina Commedia la sua terra natìa che non avrebbe rivisto.

Copyright © 2000/2021