Serego Alighieri, Docg Recioto della Valpolicella Classico Casal dei Ronchi 2018

Il Recioto proviene dal vigneto Casal dei Ronchi a Gargagnago, nel cuore della Valpolicella Classica, una tenuta delle Possessioni Serego Alighieri in cui si produce vino da quasi settecento anni, cioè dal 1353, quando Pietro Alighieri, figlio di Dante, acquisì la proprietà. Da allora si sono succedute 21 generazioni della famiglia Serego Alighieri. Dal 1973 è poi in vigore un accordo di collaborazione con il gruppo Masi a cui è affidata gestione del band e dell’intera filiera produttiva. Oggi questo simbolo della cultura vitivinicola della Valpolicella è aperto al pubblico con diverse proposte esperienziali: dall’offerta di degustazioni, alle escursioni in e-bike e a cavallo fino ai pernottamenti nella foresteria. Il Recioto è prodotto con l’antico metodo dell’appassimento delle uve conosciuto fin dall’antichità. Messe a riposo nei mesi invernali sui graticci di bambù nei fruttai per l’appassimento, le uve Corvina, Rondinella e Molinara danno vita a un Recioto profumato, rotondo e fruttato. Il vino affina poi dodici mesi in botti in rovere di Slavonia (e una parte in legno di ciliegio per tre mesi circa), cui seguono almeno sei mesi in bottiglia. A colpire del Recioto Casal dei Ronchi è l’intensità del bouquet tra cui spiccano gli aromi di ciliegia. Al palato è ricco e si conferma l’aroma di ciliegia con sentori di confettura di prugne e spezie, con una elegante tannicità che bilancia la dolcezza.

(Cinzia Meoni)

