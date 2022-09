Shalai - Linguaglossa (CT)

via Guglielmo Marconi, 25

Indirizzo: via Guglielmo Marconi, 25

Luciano e Leonardo Pennisi nel piccolo paese di Linguaglossa sull’Etna hanno creato un luogo di accoglienza a tutto tondo di grande raffinatezza (ci sono anche 13 camere con centro benessere), in cui il ristorante Shalai brilla per il suo stile centrato e misurato. A guidare la cucina lo chef Giovanni Santoro, capace costantemente di coniugare creatività e sobrietà, di fronte al gigantesco e primordiale contrasto tra l’alta montagna e il Mediterraneo. Ecco allora avvicendarsi nei suoi piatti ingredienti, sempre di inappuntabile qualità e ricercatezza, provenienti dall’una e dall’altra dimensione (entrambe, peraltro, ricchissime nelle loro declinazioni sicule), in un gioco convincente e sempre ben riuscito, che rende l’offerta gastronomica di questo ristorante un’esperienza gourmet di prima categoria e tutta da provare.

(fp)

I TOP 5 DI “SHALAI”

1. Federico Curtaz, Gamma Etna Bianco DOC 2019 - € 64,00

Tecnico che ha dato molto ai vini del vulcano, diventando poi produttore

2. Benanti, Pietramarina Etna Bianco DOC 2014 - € 180,00

Il Bianco etneo dalla storia più solida, ormai tra i classici dell’enologia siciliana

3. Tenute di Fessina, A' Puddara Etna Bianco DOC 2018 - € 60,00

Probabilmente uno dei migliori bianchi dell’areale, ma forse dell’Italia tutta

4. Cottanera, Zottorinoto Etna Rosso DOC 2015 - € 110,00

Raffinata interpretazione del rosso del vulcano in versione Grand Vin

5. Palmento Costanzo, Contrada Santo Spirito Etna Rosso DOC 2016 - € 65,00

Raffinato Etna Rosso dalla grande propensione ad affrontare il tempo

