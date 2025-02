“Siamo a fianco del mondo del vino, dei Consorzi e del Ministero per supportare la filiera”

A WineNews Michele Zanardo, che torna presidente del Comitato Nazionale Vini Dop e Igp per i prossimi tre anni (2025-2027). “Negli ultimi anni richieste di modifica di disciplinari sono aumentante, ne abbiamo qualche decina da smaltire. La sostenibilità è una tematica molto sentita, ma molte richieste guardando al mercato, e quindi si parla spesso di nuove tipologie di vini nelle denominazioni, ma anche specifiche in etichetta come Mga e sottozone. Le denominazioni sono tante, esprimono la varietà del vino italiano, ma il loro numero non è un problema. Magari varrebbe la pena ragionare su denominazioni che non vengono rivendicate, e chiedersi se abbiano ancora un senso”.

Copyright © 2000/2025