Siddùra, Docg Vermentino di Gallura Superiore Bèru 2016

Il Vermentino di Gallura naviga con il vento in poppa, come testimoniato anche dai numeri - vale 215 euro a ettolitro ed è risultato il bianco più venduto in Italia a giugno, luglio e agosto del 2023 con l'8,5% di vendite (rapporto “Tendenze Vino” Ismea 2024) - e l’azienda Siddùra ha da sempre scommesso sul suo successo, confermato dalla propria produzione bianchista, tutta orientata su questa varietà e su questa denominazione. Nel suo portafoglio etichette, oltre al Vermentino d’esordio Maìa e allo Spera, troviamo anche la “limited edition” Bèru, declinazione particolarmente ricca ed intensa. La versione 2016 (da tempo sold-out, ma la 2022 arriva a breve) è vinificata in legno piccolo e poi maturata in barrique per un anno: profuma di frutta gialla matura, iodio, agrumi e tocchi di erbe aromatiche. In bocca è generoso e morbido, dallo sviluppo continuo e dal finale sapido e balsamico. Siddùra nasce in questo areale nel 2008 sotto l’impulso dell’imprenditore tedesco Nathan Gottesdiener: oggi gli ettari dedicati al vigneto sono 40 e producono attualmente 300.000 bottiglie, che guardano in prevalenza ai vitigni locali, ma non manca anche la sperimentazione sulle varietà internazionali. Ad animare l’azienda ci sono il direttore tecnico, Mattia Piludu, l’enologo Dino Dini e l’agronomo Luca Vitaletti, a formare un terzetto sempre pronto ad accettare le sfide con visione moderna ma non modernista.

