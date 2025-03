Signorvino - Verona

Signorvino a Verona ha portato la sua consueta ricchezza nell’offerta proposta, ma non solo. Nelle serate del Vinitaly è ormai diventato un punto di riferimento della “movida” enoica, mettendo sempre al primo posto la propria professionalità, con una vasta scelta che spazia non solo tra i vini locali, ma anche nel meglio del Bel Paese in bottiglia:

COSA VENDE

Serena Wines, Prosecco Brut Vignér 2023 - € 15,90

Bollicine di facile ed immediata piacevolezza

Bariselli, Franciacorta Brut Satèn Camouflage - € 29,90

Ben fatto questo Franciacorta dalle buone qualità aromatiche e gustative

Ca’ del Bosco, Franciacorta Brut Cuvée Prestige Edizione 47 - € 34,90

Il Prestige di Ca’ del Bosco rimane uno dei migliori “best buy” in fatto di bollicine

Dom Perignon, Champagne Brut Vintage 2015 - € 269,90

Un monumento, a dir poco un super classico inossidabile

Villa Bucci, Verdicchio dei Castelli di Jesi Superiore Bio 2022 - € 22,90

Uno dei vini simbolo delle Marche enoiche

Tenimenti Leone, Lazio Malvasia Puntinata Core 2015 - € 15,90

Piacevolezza di beva accoppiata ad una buona impostazione aromatica

Grignano, Chianti Rùfina del Cardinale Bio 2022 - € 14,90

Rosso tendenzialmente saporito e ben calibrato nei profumi di frutti rossi

Podere Guardia Grande, Cannonau di Sardegna Nascimento 2023 - € 20,90

Rosso dal tipico temperamento caldo, avvolgente e mediterraneo



Val di Suga, Brunello di Montalcino 2019 - € 34,90

Il rosso più famoso di Toscana declinato con buona definizione



Farina, Amarone della Valpolicella Classico Masegne 2021 - € 34,90

Un Amarone che gioca sui temi della dolcezza e dell’avvolgenza

COSA CONSIGLIA

Allegrini, Verona Rosso La Poja 2017 - € 109,90

Uno dei “superVeneto” più noti e dalla storia più lunga



Romano Dal Forno, Valpolicella Superiore 2016 - € 199,90

Un vino simbolo della Valpolicella, che resta un punto di riferimento



La Giuva, Valpolicella Ripasso Il Rientro 2020 - € 34,90

Buona definizione aromatica complessiva per un rosso avvolgente ed intenso



Giuseppe Quintarelli, Veneto Rosso Alzero 2016 - € 329,90

Il primo e inimitabile “SuperVeneto”, capace di conquistare le aste internazionali



Santa Sofia, Amarone della Valpolicella Classico 2021 - € 39,90

Impostazione tradizionale per questo Amarone ben eseguito



Masi, Amarone della Valpolicella Classico Costasera 2019 - € 39,90

Un’etichetta importante che ha fatto la storia della cantina della famiglia Boscaini



Tommasi, Amarone della Valpolicella Classico 2020 - € 36,90

Bene eseguito l’Amarone “base” dell’azienda della famiglia Tommasi



Giuseppe Quintarelli, Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2015 - € 749,90

Un vero e proprio monumento alla tradizione produttiva dell’Amarone



Romano Dal Forno, Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta 2016 - € 359,90

Etichetta cult assurta ad uno dei simboli della produzione di Amarone

