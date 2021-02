Silvio Nardi, Docg Brunello di Montalcino Vigneto Poggio Doria 2016

Ottenuto dall’omonimo vigneto situato a nord-ovest dell’areale di Montalcino nella Tenuta Casale del Bosco, Poggio Doria è il Brunello del tramonto, l’altra faccia dei Cru aziendali, con il Manachiara, che invece è quello dell’est, del sole che sorge. Affinata in tonneau per 18 mesi e poi in legno grande per altri 12, la versione 2016 ha una grandissima potenzialità per l’elevata concentrazione di componenti nobili. L’ottima struttura polifenolica genera un vino di grande longevità e tipicità territoriale. Dagli aromi stratificati di ciliegia, prugna, tabacco, cenni ferrosi e di terra, si muove in bocca con grande equilibrio ed articolazione. Un Brunello dallo stile solidamente classico.

