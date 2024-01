Simoncelli, Doc Trento Brut 2019

Richiama profumi e sapori chiari, questo Chardonnay in purezza di Simoncelli, unico Trentodoc fra le referenze prodotte dalla cantina (fra 3 bianchi, 5 rossi e un rosato da Schiava). Fiori di campo e di tiglio, scorza di limone, un accenno di mela e di crema chantilly e infine di iodio, accolgono l’olfatto, mentre in bocca esordisce cremoso e dolce, ben bilanciato da sensazioni asprigne e da sapori erbacei e agrumati; un sorso capace di lasciare il palato piacevolmente pulito. È dal 1977 che Armando Simoncelli (oggi aiutato da tutta la famiglia) cura e vinifica le uve delle sue vigne a sud di Rovereto: circa 12 ettari in località Navesel che ospitava l’antico porto sul fiume Adige.

