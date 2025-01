Siro Merotto, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Col San Martino Brut 2019

La cantina Siro Merotto di Farra di Soligo nasce nel 1960 con Giovanni e poi prosegue la sua attività con il figlio Siro, che ne disegna l’assetto attuale. Oggi l’impresa, sempre a carattere familiare, è nelle mani di Nicola Merotto, figlio di Siro, che coltiva 6 ettari a vigneto a Glera e ad altre varietà di antica coltivazione locali. I vigneti - tutti “in riva” - si trovano situati sulle colline di Col San Martino, uno dei luoghi più vocati dell’areale del Valdobbiadene Prosecco, con pendenze che arrivano anche al 45%, con l’intero fabbisogno energetico aziendale prodotto da impianti fotovoltaici di proprietà. 4 le etichette prodotte, per un totale di 100.000 bottiglie: “In Un Sol” bianco rifermentato in bottiglia, Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut, Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry e Valdobbiadene Rive di Col San Martino. Quest’ultimo, nella versione 2019, ottenuto dalle uve provenienti da un’unica parcella, profuma di mela e pera con tocchi ammandorlati e richiami di erba di campo. In bocca il sorso è piacevolmente fragrante e continuo, terminando in un finale ben profilato e dai ritorni fruttati.

