Slow Wine Coalition, una rete tra produttori, trade ed appassionati, per una rivoluzione del vino

Giancarlo Gariglio (Slow Wine): “la viticoltura può fare da guida a tutta l’agricoltura, sotto molti aspetti, oltre alla qualità e alla sostenibilità. Nel nostro Manifesto parliamo del vignaiolo e dell’azienda viticola come motori sociali e culturali dei loro territori. Vogliamo creare un’alleanza internazionale, come è Terra Madre per il cibo. E che si incontrerà ogni anno, nella Slow Food Wine Fair a Bologna (al debutto nel 2022, dal 26 febbraio al 1 marzo), che sarà contenuto ma anche business, perchè la sostenibilità delle aziende passa anche dall’aspetto commerciale”.

