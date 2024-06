Solaria - Siracusa

via Roma, 86

Indirizzo: via Roma, 86

L’enoteca Solaria dal 2013 si è trasformata - grazie ad Elisa Merlo e Gianfilippo Russo - in un luogo d’incontro per chi ama il vino naturale. Qui ad Ortigia, nel cuore di Siracusa, vantano una selezione di più di 2000 etichette, per lo più di piccoli produttori, provenienti da tutto il mondo. Solaria è sia punto vendita che wine bar con mescita di vini al calice accompagnati da piatti freddi.

COSA VENDE

Clemens Bush, Mosella Riesling Vom Blauen Schiefer 2018 - € 40,00

Ottenuto da vendemmia molto tardiva è vino ricco e potente

Jerome Prevoste, Champagne Extra Brut La Closerie Grand Cru - € 600,00

Piccolo produttore della Champagne protagonista della rinascita del Pinot Meunier

Ca' del Vento, Metodo Classico Brut Pas Operé Esperienza SP 2017 - € 70,00

Spumante da uve Chardonnay vinificato in legno e dalla lunga sosta sui lieviti

Envinate, Valle de la Orotava Palo Blanco 2021 - € 60,00

Bianco da uve Listan Blanc fermenta in botti grandi dove riposa per 10 mesi

Emidio Pepe, Trebbiano d'Abruzzo 2022 - € 65,00

Bianco dalla solida e rivendicata connotazione tradizionale

Gravner, Venezia Giulia Ribolla Gialla 2015 - € 95,00

Vero e proprio “spartiacque” stilistico per i vini friulani e non solo

Arianna Occhipinti, Terre Siciliane Frappato 2022 - € 35,00

Il Frappato forse più intrigante prodotto in Sicilia

Massa Vecchia, Toscana Sangiovese 2020 - € 75,00

Un vino di grande personalità capace di stare con i migliori della sua tipologia

Elio Sandri, Barolo Riserva Perno 2016 - € 175,00

Nebbiolo dal tratto tradizionale e austero

Paradiso di Manfredi, Brunello di Montalcino 2014 - € 150,00

Rosso dal carattere spiccato e tendenzialmente rustico

COSA CONSIGLIA

Alessandro Viola, Pas Dosè Blanc de Blancs - € 45,00

Affinato parte in legno e parte in acciaio è spumante piacevole da uve Catarratto

Porta del Vento, Metodo Classico Mira - € 35,00

Catarratto spumantizzato dai profumi freschi e dal gusto vivace

Halarà, Vino Bianco 2020 - € 50,00

Catarratto ottenuto da ossidazione completa e fermentazione spontanea

Guccione, Vino Bianco T12 2012 - € 45,00

Trebbiano leggermente macerato da fermentazione spontanea

Barraco, Terre Siciliane Biancammare 2022 - € 27,00

Grillo leggermente macerato dai profumi intensi e dal gusto sapido

Cos, Cerasuolo di Vittoria Classico 2006 - € 85,00

Rosso speziato e dalla progressione gustativa articolata

Manfredi, Terre Siciliane Manfredi Rosso 2022 - € 30,00

Profumi fruttati e grande bevibilità per questo uvaggio rosso

Principi di Spadafora, Terre Siciliane Syrah Sole dei Padri 2008 - € 145,00

Rosso mediterraneo, potente ed esuberante

Ferrandes, Passito di Pantelleria 2018 - € 75,00

Un passito capace di unire dolcezza e fragranza

Caravaglio, Malvasia delle Lipari Passito 2021 - € 45,00

Maturato in acciaio e legno è dolce, profumato e mai stucchevole

