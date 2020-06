“Soluzioni taylor made per ogni azienda per uscire dalla crisi. Studiando di più mercati e clienti”

A WineNews Massimo Tuzzi, tra i top manager del vino italiano (ex ad Zonin1821): “fondamentale non cedere alla svendita per fare cassa subito. Dalla pandemia dobbiamo imparare ad ascoltare più di prima i mercati. Le grandi realtà hanno spalle più solide, i piccoli più agilità per reagire alla crisi, ma tutti sono in sofferenza, e ognuno deve trovare la sua strada. Ma tutto il settore dovrà fare i conti non con un mondo che sta cambiando, ma che è già cambiato”.

