Sordo, Docg Barolo Perno 2020

Piccoli frutti rossi, dolci e acidi, fiori bianchi primaverili, un tocco di mentuccia, di liquirizia e di agrumi, una ventata di iodio: profumi stratificati, che anticipano un sorso fresco e saporito, pungente eppure gentile, dal decorso delizioso e minuto ma di carattere, come ogni Barolo che si rispetti. Così si muove il Perno 2020, uno degli otto cru di Barolo che produce la cantina Sordo di Castiglione Falletto, nata nel 1912 e oggi arrivata alla quarta generazione di vignaioli, con la giovanissima Paola. 53 sono gli ettari coltivati a vigna, 350.000 le bottiglie prodotte in media all’anno, dedicate anche agli altri vitigni rossi di Langa, qualche bianco e, infine, un Chinato e una Grappa. Da non scordare: le nocciole.

(ns)

