Sorelle Bronca, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Brut Rive di Farrò Particella 232 2022

I Prosecco Docg delle Sorelle Bronca sono sempre stati vini ambiziosi, con la voglia di dire al mondo delle bollicine “noi valiamo”. Una sfida partita da lontano ma che può dirsi vinta e che non si arresta perché Antonella ed Ersiliana, con le loro rispettive famiglie, continuano a investire in terreni vitati o da vitare, in una zona, come quella del Valdobbiadene Superiore, che ha più domanda che offerta. Ambiziosa è anche questa etichetta, un Extra Brut che è, in realtà, un nature con meno di un grammo di zucchero/litro. L’annata 2022 è affilata e dritta, una bollicina piccola piccola, un sorso che va giù con la stessa pendenza della Riva da cui proviene - Farrò: velocissimo.

(Francesca Ciancio)

