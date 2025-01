Sorì, Mozzarella di Bufala Campana Dop “Bella”

Da oltre 150 anni, Sorì, azienda di Teano, nella splendida cornice del Parco Regionale di Roccamonfina di Caserta, porta avanti una produzione casearia d’eccellenza, valorizzando il territorio e le sue risorse. L’ultimo prodotto del variegato portfolio - che comprende in primis mozzarelle di bufala, ma anche ricotta, provola, fior di latte, burrata e altro - è la mozzarella di bufala campana Dop “Bella”, ideata per essere condimento ideale della pizza, grazie a un basso contenuto di umidità che riduce al minimo il rilascio di liquidi ed evita dunque il problema della “pizza bagnata”. Il progetto “Bella” è stato voluto dai fratelli Antonello e Gaetano Sorrentino, titolari di Sorì, in partnership con il maestro pizzaiolo Ciro Salvo. In occasione di una degustazione presso la sua pizzeria romana “50 Kalò”, Salvo ha dimostrato come “Bella” fa sì che la mozzarella di bufala non rappresenti più un problema per i pizzaioli, ma piuttosto, per usare le parole del maestro pizzaiolo, “un valore aggiunto”.

(Cristina Latessa)

