Sostegno ai soci, presidio del territorio, investire sul futuro: la via dei Vignaioli del Morellino

Il progetto “Poderi di Toscana” con cui la cooperativa gestisce il passaggio generazionale, nella parole del dg, Sergio Bucci. “Con una società agricola che è di tutti i soci della cooperativa, compriamo o gestiamo i vigneti di soci e famiglie che non riescono più a farlo da soli. Aiutandoli, preservando il potenziale produttivo ed il valore del territorio. Il mercato del Morellino di Scansano meno in difficoltà per la pandemia, soffre di più per l’inflazione”.

Copyright © 2000/2022