“Sostegno alle imprese, innovazione tecnologica e non solo: la Toscana è vicina al suo vino”

A WineNews le riflessioni di Stefania Saccardi, assessore all’Agricoltura e vicepresidente della Regione Toscana, alla vigilia delle “Anteprime di Toscana” (14-19 febbraio). “Dobbiamo supportare le nostre imprese nella promozione nazionale e internazionale, ma anche nell’ammodernamento dei macchinari per esempio. Un osservatorio istituzionale sul settore? È una buona idea. Non scordiamoci della Flavescenza Dorata, sparita dalle cronache ma non dai vigneti. L’idea di un evento unitario di promozione del vino di Toscana non è tramontata”.

Copyright © 2000/2024