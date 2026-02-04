Sostenibilità, innovazione e resilienza: l’Oiv affronta le sfide del vino sostenendo la ricerca

La viticoltura sostenibile e l’adattamento ai cambiamenti climatici, le innovazioni tecnologiche e dei materiali - con particolare attenzione alla riduzione dell’impronta di carbonio - e la resilienza della filiera vitivinicola, compresa la sostenibilità economica e sociale, il commercio internazionale e la corretta informazione al consumatore su sicurezza e nutrizione: temi strutturali, attuali e fondamentali per il settore vitivinicolo e che, per questo, sono stati i protagonisti dei progetti di ricerca finanziati dall’Oiv-Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino nel 2025 in linea con l’attuazione del Piano Strategico 2025-2029. Cinque le borse di studio assegnate, dedicate alla formazione post-laurea e allo sviluppo di progetti strutturati al servizio del settore: Viticoltura sostenibile (15 mesi, ad Asier Camara sulle interazioni tra vite, microbiota e agenti patogeni), Adattamento ai cambiamenti climatici (6 mesi, a Felipe Ignacio Suarez Vega sullo sviluppo e applicazione di sistemi lisimetrici ad alta risoluzione per valutare la sensibilità stomatica allo stress idrico nelle viti), Resilienza della filiera vitivinicola (12 mesi, a Syuzanna Mosikyan sull’abilitazione dell’editing del genoma) e due borse a tema Innovazioni tecnologiche (una di 36 mesi, sulle strategie per migliorare la qualità sensoriale e la stabilità dei vini dealcolati assegnata a Isela Mejia Fonseca, e una di 12 mesi a Inés Horcajo Abal sull’ottimizzazione del processo enologico e la valutazione della stabilità dei vini in lattina).

Ogni anno, infatti, l’Oiv - punto di riferimento mondiale per il settore vitivinicolo a livello sia scientifico che tecnico - assegna borse di ricerca (a breve termine e triennali) per sostenere progetti scientifici di alto livello nei suoi settori prioritari, grazie anche al contributo finanziario di un consorzio di aziende del settore vitivinicolo mondiale, che si aggiunge al bilancio proprio dell’Oiv, e che comprende Familia Torres in Spagna, Masi Agricola in Italia, Moët & Hennessy in Francia, Sogrape in Portogallo, Viña Concha y Toro in Cile e Yalumba Family Winemakers in Australia. Partner che, insieme all’Oiv, ribadiscono il loro impegno comune a favore della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile, sostenendo la competitività e la resilienza future del settore vitivinicolo a livello mondiale. Oggi l’Oiv comprende, infatti, 51 Stati membri, Paesi produttori e consumatori di uva e di vino, e rappresenta il 90% della superficie vitata mondiale, l’88% della produzione mondiale di vino e il 75% del consumo mondiale di vino.

