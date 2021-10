Ristorante ma anche enoteca, il Sottoporta si trova nel centro del piccolo paese di Bolgheri che dà il nome ad una grande denominazione e offre, evidentemente, una articolata selezione delle migliori etichette del territorio, non soltanto legata ai grandi classici ma anche alle aziende di più recente arrivo nel contesto bolgherese:

COSA VENDE:

Tenuta Argentiera, Bolgheri Rosso Villa Donoratico 2019 - € 38,00

Costantemente tra i migliori della sua tipologia

Castello di Bolgheri, Bolgheri Superiore Castello di Bolgheri 2018 - € 69,00

Rosso di grande intensità aromatica e gustativa

Donna Olimpia 1898, Bolgheri Superiore Millepassi 2017 - € 52,00

Un’azienda in crescita che declina rossi di bella impostazione stilistica

Giorgio Meletti Cavallari, Bolgheri Rosso Borgeri 2019 - € 17,00

Lavora bene, ma non c’era dubbio, uno dei pionieri di Bolgheri al suo ritorno

Le Macchiole, Bolgheri Rosso Le Macchiole 2019 - € 25,00

Probabilmente la versione più riuscita per l’entry level de Le Macchiole

Michele Satta, Bolgheri Superiore Piastraia 2018 - € 42,00

Un classico nella produzione dei vini di Bolgheri

Tenuta Di Vaira, Bolgheri Rosso Caccia al Palazzo 2019 - € 17,00

Buona qualità complessiva in questo rosso dall’impatto immediato

Tenuta Guado al Tasso, Bolgheri Rosso Cont’ Ugo 2019 - € 40,00

Buone sensazioni complessive per un rosso di esecuzione impeccabile

Tenuta San Guido, Toscana Rosso Guidalberto 2019 - € 47,00

Il Second Vin della cantina del Sassicaia non delude mai

Tenuta di Biserno, Toscana Rosso Il Pino di Biserno 2018 - € 50,00

Rosso raffinato e non privo di tratti mediterranei

COSA CONSIGLIA:

Tenuta Argentiera, Bolgheri Superiore Argentiera 2018 - € 75,00

Potente, intenso e decisamente vino bolgherese nella sua essenza più intima

Castello di Bolgheri, Bolgheri Rosso Varvàra 2019 - € 25,00

Sorso suadente e profumi immediatamente piacevoli per un rosso ben eseguito

Donna Olimpia 1898, Bolgheri Rosso Donna Olimpia 2019 - € 22,00

Un’azienda in crescita che declina rossi di bella impostazione stilistica

Giorgio Meletti Cavalleri, Bolgheri Superiore Impronte 2018 - € 43,00

Il vino che ha segnato il “ritorno” di uno dei pionieri di Bolgheri

Michele Satta, Bolgheri Bianco Costa di Giulia 2020 - € 17,00

Sapidità pronunciata e fragranza sono i punti di forza di questo bianco

Podere Conca, Toscana Bianco Elleboro 2020 - € 12,00

Bella sapidità e lunghezza per questo bianco di temperamento

Tenuta Di Vaira, Bolgheri Superiore Bolgherese 2018 - € 41,00

Esecuzione impeccabile per un rosso mediterraneo e intenso

Tenuta Guado al Tasso, Bolgheri Vermentino 2020 € 20,00

Ormai un classico nella sua tipologia

Tenuta San Guido, Toscana Rosso Le Difese 2019 - € 21,00

L’entry level della cantina del Sassicaia è vino piacevole e ben fatto

Tenuta di Biserno, Toscana Rosso Insoglio 2019 - € 25,00

Succoso, intenso e di grande sapore questo rosso dai tratti caldi e solari

