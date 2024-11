Spagnolli, Doc Trento Extra Brut Blanc de Noirs Disìo 2018

Spagnolli è una piccolissima realtà spumantistica del Trentino, nata nel 1978, che ruota interamente attorno ad un unico vigneto di 2,7 ettari (piantato a 600 metri di altezza sul livello del mare su suoli eterogenei - in prevalenza marne e calcarei - ed esposizione meridionale) situato a Covelo di Cimone, poco lontano da Trento, sul versante sud-orientale del Monte Bondone. Da lì la famiglia ricava due sole etichette: il Disìo e il FrAl. L’azienda è di proprietà del Professor Francesco Spagnolli, già Preside dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige e di suo figlio Alvise. Il Blanc de Noirs Disìo 2018, ottenuto da sole uve di Pinot Nero provenienti da ceppi di oltre 40 anni di età, fermenta in acciaio e barrique e poi matura sui suoi lieviti per 40 mesi. I profumi rimandano ai piccoli frutti rossi, agli agrumi, a cenni di frutta secca e fiori appena appassiti, alla crosta di pane e alla pasticceria. In bocca il sorso è deciso e tendenzialmente sapido, dalla carbonica ben dosata e dallo sviluppo articolato e continuo, terminando in un finale ampio e intenso su ritorni agrumati e tocchi affumicati.

(fp)

