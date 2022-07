Spensierata, Docg Franciacorta Brut Nature

Spensierata è un augurio che si sono fatti Cristian e Sara Zaninelli, quando hanno deciso di fondare la loro azienda agricola. Era il 2008 ed erano anche in attesa della loro prima figlia (oggi sono quattro): tutto quel nuovo inizio messo insieme volevano affrontarlo cercando di “volare leggeri”, alla Italo Calvino, senza farsi schiacciare dalle preoccupazioni e permettendo a tutti di unirsi a quello spirito. Ortaggi, frutta, olivi e quindi olio, fiori e un progetto di accoglienza si uniscono alla coltivazione della vite, in una gestione che si ispira alla filosofia biodinamica. Sono 16 gli ettari di vigna che curano, suddivisi in una decina di piccole particelle, sparse in 7 comuni franciacortini. In cantina (ultimata nel 2019) vinificano separatamente le parcelle simili, cercando di preservarne le peculiarità pedo-climatiche. I loro sforzi confluiscono in 3 etichette a Chardonnay (Satèn, Brut Nature e Brut), a cui a breve si aggiungeranno un Blanc de Noirs e una Riserva. Il Brut Nature ha una intensità gialla gradevolmente dolce di frutta tropicale, crema pasticcera, melone, caprifoglio che in bocca si diffonde cremoso, minerale e dal finale ammandorlato.

