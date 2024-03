Speri, Docg Amarone della Valpolicella Classico Sant’Urbano 2019

Un tripudio di ciliegia ed erbe medicinali, con leggeri tocchi di vaniglia e noce moscata e un fresco ricordo aranciato: così profuma la versione 2019 dell’Amarone della Valpolicella Classico Sant’Urbano di Speri, dal sorso dolce del succo di ciliegia in ingresso, per poi concedersi ad un allungo sapido e balsamico, caldo senza esagerare. Elegante e fine, ma deciso: come sempre una garanzia d’identità per la denominazione, portata avanti con costanza da ormai sette generazioni della famiglia Speri a San Pietro in Cariano. Sessanta gli ettari vitati (per circa 400.000 bottiglie prodotte all’anno), tutti nella zona Classica e di cui il Sant’Urbano è la porzione più alta.

(ns)

