Speri, Docg Amarone della Valpolicella Classico Sant’Urbano 2020

L’Amarone Sant’Urbano 2020 possiede un bagaglio aromatico intenso di frutti rossi, agrumi, erbe aromatiche, spezie e sottobosco. Concentrato ma non pesante il sorso, che possiede uno sviluppo solido e tannini fitti e morbidi, terminando in un finale persistente ancora su toni speziati e fruttati. Oltre un secolo di attività, proprietari da oltre ottant’anni di uno dei vigneti più significativi piantati nel Monte Sant’Urbano, il cui nome è stato da subito messo in etichetta, rappresentando uno dei primi vini a rivendicare il suo legame con il vigneto di provenienza, fanno della famiglia Speri un solido e ormai affermato punto di riferimento della Valpolicella enoica.

